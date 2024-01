Pozzuoli | Associazione Italiana Ostricari al ristorante Punto Nave | conoscenza e formazione

L’autonomia differenziata è ormai al centro del dibattito nazionale. La decisione del governo di destra, approvata in Senato qualche giorno fa, tiene banco anche nelle discussioni della politica local ...POZZUOLI – Droga a Pozzuoli trovata dai carabinieri della locale compagnia. Ma non solo. In un’area condominiale di un palazzo in corso Umberto I, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una pistola ...Dopo la mobilitazione di 180 famiglie della Pergolesi di Pozzuoli, Asl, Comune e istituto hanno trovato una soluzione per la salute del bimbo. La ...