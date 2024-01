Poste Italiane | interrogazione al ministro Giorgetti sulla possibile vendita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Evitare la sdie garantire il pieno coinvolgimento dei sindacati e dei lavoratori nelle decisioni”. E’ quanto chiedono i deputati Silvia Roggiani e Andrea Casu, primi firmatari di unarivolta aldell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, e sottoscritta dai deputati del gruppo del Partito Democratico. “Ildell’Economia– sottolineano i deputati Pd – ha affermato che la quota pubblica di partecipazione in, attualmente pari al 65 per cento, non scenderà sotto il 35 per cento, lasciando così intendere la possibilità di una cessione di quote fino al 30 per cento. Sarebbe una sinaccettabile che potrebbe avere ...