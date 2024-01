Poste | il controllo resta allo Stato | Non scenderemo sotto il 35%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Avanti con le privatizzazioni. Ma forse, più realisticamente, dovrebbero essere chiamate "vendite" di pacchetti azionari, magari consistenti, ma che conservano ildelle aziende nelle mani pubbliche. È toccato ieri al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, chiarire il perimetro dei 20 miliardi di dismissioni che sono previsti, nei prossimi tre anni, per ridurre il debito italiano. Si comincerà con, sia pure senza "nessuna fretta" e in base "alle condizioni di mercato". Un fatto è però certo: loconserverà la quota didell’azienda, senza scendere al didel 35%. In sostanza, potrebbe essere ceduto una parte de pacchetto di circa il 29% di proprietà del Mef, più o meno il 13%. Mentre Cdp, sempre controllata dal Mef, dovrebbe conservare le sue attuali quote. ...