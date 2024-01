Porto San Giorgio | sgomento in città | trovata senza vita nella sua abitazione Era la titolare del Caffè Roma

PER ULTERIORI FOTO O PER VISIONARE ALTRE AUTO COLLEGARSI SUL NOSTRO SITO Ritiro della vettura in 1ora,passaggio immediato vicino la nostra sede.Il passaggio di proprieta e da ritenersi a parte.PER ULTERIORI FOTO O PER VISIONARE ALTRE AUTO COLLEGARSI SUL NOSTRO SITO Ritiro della vettura in 1ora,passaggio immediato vicino la nostra sede.Il passaggio di proprieta e da ritenersi a parte.A Largo San Giovanni Maggiore c’è l’ingresso laterale della Basilica omonima. È la mia meta di oggi. Ma è chiuso. Di prima mattina tutta la città sta riaprendo lentamente. Lo spazio urbano ti parla, ...