Porto San Giorgio | sgomento in città | Betty Gasparroni trovata senza vita nella sua abitazione Era la titolare del Caffè Roma

Betty Gasparroni, 54 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Porto San Giorgio. La tragica scoperta durante la mattinata di oggi, sabato 27 gennaio. Come riportano Il Messaggero e Porto San Giorgio, comune in provincia di Fermo (Marche), a lutto. Era la titolare del Caffè Roma.