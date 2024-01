Pontremolese | scocca l’ora della verità Imperativo battere la Real Cerretese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) La settimana delle turbolenze, delle tribolazioni pontremolesi sfocia nell’anticipoterza giornata di ritorno che mette a confronto questo pomeriggio dalle 15 sul “Lunezia“con la capofila Viareggio che dopo il turno di riposo riprende scendendo sul campo amico domani per affrontare nel derbissimo il Pietrasanta. Fatta la doverosa presentazione, il tempo per sperare è scaduto. È rimasto allasolo il tempo per vincere. Non ha proroghe, deve vincere oggi e poi, come minimo altre otto volte. Non può nemmeno fermarsi per dare un’occhiata alla classifica, sarebbe un errore imperdonabile, deve solo produrre il massimo dei risultati fino al 17 marzo, giorno in cui sulle terre lunigianesi si esibirà il Viareggio. In buona sostanza la squadra diretta dal ...