POMERIGGIO 5 | REGNA IL CAOS TRA ASCOLTI AL CROLLO E TRE CAMBI IN REGIA ESCLUSIVA

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non c’è pace per5! Non bastano glisempre più bassi:ildietro le quinte con ben treinda inizio stagione. Dopo la sostituzione dopo una sola puntata di Ermanno Corbella, storico regista di Myrta Merlino che volle lei, ci teniamo a specificarlo, dalla seconda puntata inè arrivato Franco Bianca. Dopo circa 90 puntate dal suo operato è stato sostituito alladi5, senza preavviso, da Donato Pisani. Vige il detto: non c’è due senza tre! Noi ci poniamo una semplice domanda: gli scarsi risultati di5 sono da attribuire allao forse forse la responsabilità è di altri componenti del team? Gliintanto ...

Appaiate a quota 24 punti hanno lo stesso score in quello che si annuncia come uno scontro diretto per l'obiettivo salvezza. Nel campionato cadetto 3 pareggi in altrettante sfide ma i Lupi vogliono to ...che terrà un discorso nel pomeriggio. L’annuncio rappresenta una vittoria politica per Biden, che da sempre si è definito “il più grande sostenitore” dei sindacati tra i leader statunitensi. (Was) ...Firenze, previsioni meteo per il 24/01/2024. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 3°C, massima 12°C ...