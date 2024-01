Poltrona alla rossa Sciarra grazie alle toghe di destra | clamoroso al Csm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Se Silvanadiventerà la nuova presidente della Scuola della magistratura dovrà certamente ringraziare le settedi Magistratura indipendente, la corrente dia cui era iscritto Paolo Borsellino, il giudice eroe ucciso dmafia nel 1992 a Palermo. Per uno strano scherzo del destino, il futuro lavorativo della ex presidente della Corte costituzionale, voluta a Palazzo della Consulta nel 2014 dal Partito democratico, dipende infatti da cosa decideranno di fare i sette togati del Csm, due pm e cinque giudici, di Magistratura indipendente, che ad oggi hanno scelto l'astensione. I voti necessari sono diciassette eal momento al Csm può fare affidamento solo su sedici. Per lei voteranno compatti dodici magistrati: i sette dei gruppi di sinistra, i quattro di Unicost, la ...