Polemiche arbitrali Napoli | dov’è finito il coraggio di certi media locali?

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alcuninapoletani tacciono sugli erroriin Supercoppa: manca ildi puntare il dito contro il sistema? Dopo la vergogna d’Arabia alcuni soloni deisi sono andati a nascondere. Ma come se la presero con Sarri che non aveva battuto l’arbitro Mazzoleni a Firenze. Hanno dato lezioni di gioco e tattica a Benitez e Ancelotti ed ora che hanno saputo dal mondo intero che ilè stato scippato ancora una volta dal sistema arbitrale italico sono andati a nascondersi. Non hanno nulla dire ora? hanno attaccato ripetutamente Garcia imputandogli pur di non avere saputo vincere contro l’arbitro Fabbri a Genova col 4-3-3. E se la sono presa anche con Mazzarri che ha giocato male contro l’arbitro Massa nello scontro arbitrato dall’Inter. Siamo messi male ...