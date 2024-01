Podismo | le classifiche finali e i premiati del Criterium Toscano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cascina (Pisa), 27 gennaio 2024 – Premiazioni a Cascina, nella sala consiliare, e presentazione del calendario 2024 per ilPodistico. Ecco lee l’elenco dei. Fotogallery a cura di Regalami un sorriso.Podistico, le premiazioni CLASSIFICA INDIVIDUALE CLASSIFICA TEAMEcco tutti i vincitori: Amatori Femminili Michela Sotgia - La Galla Asd Amatori Maschili Graziano Gigli - Asd Gruppo Sportivo Lucchese Argento Femminili Sonia Geppetti - Atl. Amaranto Argento Maschili Francesco Frediani - Gp Parco Alpi Apuane Ladies Cristina Neri - Atl. Amaranto Oro Maschili Michele D'Alvano - Atl. Cascina Senior Femminili Erika Todisco - Atl. Amaranto Senior Maschili ...

Cascina (Pisa), 27 gennaio 2024 – Premiazioni a Cascina, nella sala consiliare, e presentazione del calendario 2024 per il Criterium Podistico Toscano. Ecco le classifiche finali e l’elenco dei ...Nella suggestiva cornice delle storiche Mura Medicee di Grosseto, si è svolta una gara epica che ha visto gli atleti della Triathlon Grosseto emergere come veri protagonisti. La competizione, articola ...A Firenze, nella rassegna regionale assoluta di salti, quinto lo junior Daniele Bardelli nel triplo con 13.59 e ottavo posto di Vittoria Monaci con 10.29 seguita in classifica da Serena Pieri, nona ...