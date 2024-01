Plastica addio Erogatori d’acqua e mille borracce nella Desio green

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Uno strumento per contenere l’utilizzo die, contemporaneamente, una modalità per promuovere il consumo di acqua pubblica. Con queste due finalità il Comune di, attraverso il Bando Plastic Challenge di Fondazione Cariplo, Agenzia InnovA21, Legambiente Lombardia e BrianzAcque ha accettato la sfida di ridurre i rifiuti inmonouso partendo dai luoghi pubblici e dalle associazioni del territorio. Il Comune ha inaugurato alla biblioteca civica uno dei nuovi, liscia o gassata, refrigerata e a temperatura ambiente, collocandoli in diversi punti della città: "Continua l’attenzione verso una risorsa così strategicamente importante per la nostra quotidianità e per il nostro futuro – dichiara il sindaco Simone Gargiulo –. Questo è un percorso che coinvolge tutti ...