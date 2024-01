Pisa-Spezia | città blindata Corteo degli ultras che poi disertano lo stadio

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Ilsfida loin una giornata di protesta. Nella cornice della 22ª giornata di Serie B, ladisi è trasformata in una vera e propria area militarizzata. La tifoseria organizzata nerazzurra ha proclamato uno sciopero, manifestando il proprio dissenso per le condizioni dell'impianto e la scarsa disponibilità di biglietti, soprattutto nel settore della Curva Nord. I sostenitorini hanno dato vita a un lungoper le vie del centro cittadino, concludendolo davanti a piazza Manin, all'ombra della celebre torre pendente. Qui, hanno salutato e incitato i giocatori delprima dell'inizio della partita. La tifoseriadelha scelto di non varcare le porte ...

