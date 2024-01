Pisa-Spezia 2-3 | partita ricca di emozioni | ma la spunta l' ex tecnico Luca D' Angelo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 - Sono fatali gli errori della difesa nerazzurra in una gara a dir la veritàdi azioni da gol da parte del. Non bastano i gol di Torregrossa e Bonfanti. Verde mette a segno una doppietta, che completa il vantaggio di Kouda. Successo per l'ex allenatoreD'. Primi minuti con insistito possesso palla da parte del, mentre la squadra di D’pressa altissimo. Al 7? Torregrossa sfiora il palo con un sinistro da posizione defilata, mentre un minuto dopo Calabresi pesca Mlakar, ma il numero 17 si fa ipnotizzare e la palla finisce a lato. Al 20? però da un’azione personale di Vignali sulla sinistra, sul primo affondo lopassa grazie a Kouda che trafigge Nicolas, non irresistibile in questa occasione, ...