Pioli resta in guardia | La tempesta su di noi non è ancora passata

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il rossonero ribatte al collega juventino che lo dà in corsa per il titolo: "Non partecipiamo alla lotteria"

È un momento delicato quello del Milan . Il pareggio di Salerno, con un 2 - 2 trovato in extremis, non ha soddisfatto il club . Ma a preoccupare sono ... (247.libero)

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El vuelo de regreso del AC Milan desde Salerno estuvo envuelto en turbulencias, no por las ... (justcalcio)

Così distanti ma così vicini, Stefano Pioli e José Mourinho. Per stile di gioco e obiettivi dei rispettivi club non potrebbero essere più diversi, ... (liberoquotidiano)

NAPOLI - La rifondazione del Napoli post-scudetto è iniziata e gennaio è solo l'antipasto. Aurelio De Laurentiis ufficializza l'addio di Osimhen, dà il benservito a Zielinski e adesso si prepara ad as ...INZAGHI E PIOLI– «Non mi piace parlare di Simone ...Penso che il suo futuro sarà legato a come finirà la stagione, il Milan ha cambiato tanto, ma resta da temere fino alla fine». MILINKOVIC – «È ...ULTIM'ORA - Verso Milan-Bologna, mister Stefano Pioli perde un top, non arrivano buone notizie per i tifosi rossoneri.