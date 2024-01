Pink Floyd Legend | video intervista Alessandro Errichetti | «Una week all’Olimpico | guest Harry Waters | poi il tour»

(Di sabato 27 gennaio 2024) La nostraad, uno dei leader dei, che ci ha raccontato del loro2024, in scena ad iniziare dal Teatro Olimpico di Roma, ogni sera live con un diverso album, estar il figlio di RogerVi presentiamo la nostraad, uno dei leader dei, che ci ha raccontato del loro2024 in omaggio alla leggendaria band di Roger, in scena ad iniziare dal Teatro Olimpico di Roma (dove ormai sono di casa) dal 23 al 27 gennaio, ...

Caserta . Nick Mason torna in Italia per 6 incredibili appuntamenti estivi che toccheranno anche Caserta , martedì 23 luglio 2024. Il leggendario ... (casertanotizie)

Dopo un lungo tour in giro per l’Italia intera, terminato il 30 settembre scorso con un tutto esaurito al Teatro Arcimboldi di Milano, i Pink Floyd ... (funweek)

Roma, 18 gen. (askanews) – Dopo un lungo tour in giro per l’Italia intera, terminato il 30 settembre scorso con un tutto esaurito al Teatro ... (ildenaro)

La performance è stata accompagnata da brani di Pink Floyd, Radiohead e Noa. Un flash mob per tenere vivo il ricordo e dire basta alle guerre. Dopo averlo proposto venerdì scorso al Teatro Sanzio, ... Oggi il batterista dei Pink Floyd Nick Mason compie 80 anni. Lui è l'unico membro della leggendaria formazione britannica ad essere presente in tutti gli album dall'esordio con "The Piper at the Gates ...