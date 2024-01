Pietrangeli | “Ora è il più forte | non ha punti deboli Dispiace che qualcuno me l’abbia messo contro… ”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’ex grande campione del tennis italiano incorona la nuova stella azzurra e a Cityrumors.it spiega: “Quando vedi Djokovic schiacciato in quel modo, vuol dire che hai qualcosa di più di tutti” Per l’Italia è stato il primo grande giocatore di tennis, l’unico e il primo a diventare il numero 3 del mondo per tre anni consecutivi, dal ’59 al 61 pieno, ma oggi c’è Jannik Sinner che, dopo aver concluso il 2023 con la Davis e le Finals Atp, adesso brilla agli Australian Open, il primo Slam della stagione. Mai nessuno italiano era arrivato così lontano, nemmeno Nicolache in Australia era arrivato al massimo ai quarti di finale. “Non ho più parole per descrivere questo ragazzo, ora è imbattibile, il piùdi tutti, chiunque ha davanti lo distrugge e per un tennista è già un gran pezzo avanti. E’ quello che ha distinto Nole Djokovic rispetto ...