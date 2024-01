Piano Usa per armi nucleari in Gb | pesa la minaccia russa Media | Testate più potenti | per la prima volta da 15 anni

Gli Stati Uniti vogliono cambiare strategia per il 2024, concentrandosi sul rafforzare le difese ucraine e gettare le basi per il supporto ... (ilgiornale)

Via da Siria e Iraq : il piano Usa per lasciare il Medio Oriente (e salvare Biden)

L'amministrazione Biden non sarebbe "interessata a sostenere una missione che non ritiene più necessaria" in Siria e in Iraq. Ecco cosa c'è dietro ... (ilgiornale)