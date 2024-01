Piano Mattei | le molte incognite di un continente complesso e sconosciuto Scrive Jean

(Di sabato 27 gennaio 2024) Delsi è parlato molto, ma si è capito assai poco dove realisticamente voglia andare a parare. Troppe sono le ambizioni che sono state formulate rispetto alle risorse disponibili. Dovrebbe affrontare gli enormi problemi alimentari e sanitari dell’Africa (i primi resi aggravati dalla crisi ucraina), affrontare quelli dell’immigrazione, migliorare la governance, ridurre la corruzione e il trasferimento nei “paradisi fiscali” di gran parte delle risorse trasferite ai vari Stati africani, promuovere la trasformazione dell’Italia in un hub per le materie prime, soprattutto di quelle gasiere e, potenzialmente, anche dell’“idrogeno verde” (prodotto cioè da fotovoltaico), adeguare il livello d’istruzione delle legioni di giovani africani, sfruttando il “dividendo demografico” africano, in attesa che anche nell’interosi ...

Non l’icona di Enrico Mattei , ma la sua concreta visione civile dell’“Africa per l’Africa : l’ingegno è vedere possibilità dove altri non ne vedono”. ... (formiche)

Il “Piano Mattei“, come sottolineato da Le Monde, è un progetto ambizioso che mira a stabilire un nuovo tipo di rapporto tra Italia e Africa. Con investimenti previsti fino a 4 miliardi di euro ...Roma, 27 gen. (askanews) - A fine febbraio l'Unione Africana lancerà il 2024 come anno dell'istruzione per il continente. Il tema sarà centrale nel prossimo Vertice Italia-Africa a Roma il 28 e 29 gen ...In arrivo nella Capitale capi di governo, premier, ministri e personalità da tutto il mondo per un vertice sul "piano Mattei" ...