Piace anche al Napoli | per Palladino c’è la proposta da un’altra big in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Raffaele, allenatore campano del Monza, è uno dei profili maggiormente apprezzati dalper il post Mazzarri. Walter Mazzarri l’ha dichiarato, vuole giocarsi le proprie carte e provare a prendersi una conferma che ad oggi appare difficilissima.in caso di quarto posto, infatti, immaginare l’ex Cagliari e Torino sulla panchina dell’anno prossimo appare difficile, se non impossibile. Sono tanti gli allenatori in orbita, dal sogno Antonio Conte, che sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, sino al “solito” Vincenzo Italiano, colui che la scorsa estate è stato per molte settimane l’erede designato di Luciano Spalletti.: concorrenza in arrivo? Le ultime Tra i tecnici particolarmente apprezzati da De Laurentiis ...