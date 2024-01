Pestato a sangue a 22 anni e ridotto in fin di vita Ora nuova perizia | “Ossa fragili” Ma la famiglia non ci sta…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unache potrebbe ribaltare completamente l’esito del processo in appello a carico di Nicolò Passalacqua, l’aggressore di Davide Ferrerio, il 22enne bolognese che da 17 mesi si trova in stato vegetativo dopo un brutale pestaggio subito a Crotone nell’estate del 2022. Secondo quanto riporta il medico legale Francesco Introna, noto alle cronache per essersi occupato di importanti casi di cronaca (Melania Rea, Elisa Claps e Stefano Cucchi), il giovane sarebbe affetto da “osteogenesi imperfetta” (tà scheletrica). Circostanza che, a detta dell’esperto, potrebbe aver “avuto un ruolo concausale – scrive il Corriere della Sera riportando uno stralcio del referto – nell’ambito della lesività fratturativa cranica”. Conclusioni che, in buona sostanza, metterebbero in discussione la correlazione tra l’aggressione e il “danno neurologico attuale” ...