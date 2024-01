Perugia-Monza | Finale Coppa Italia volley 2024 | programma in chiaro | orario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)si affronteranno nelladelladimaschile, che andrà in scena domenica 28 gennaio (ore 15.45) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). I Block Devils hanno sconfitto Milano al tie-break e andranno a caccia del quarto sigillo della propria storia, mentreha firmato l’impresa contro Trento e giocherà l’atto conclusivo per la prima volta. La corazzata umbra partirà con i favori del pronostico, ma i brianzoli cercheranno di stupire ancora una volta.si affiderà alla regia di Simone Giannelli e alla forza offensiva di Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi., che ai quarti diaveva fatto fuori ...