Perugia-Milano oggi in tv | semifinale Coppa Italia volley 2024 | orario | programma in chiaro | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)sabato 27 gennaio (ore 18.30) si giocadelladimaschile. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) si preannuncia grande spettacolo con gli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione, che metterà in palio il secondo trofeo stagionale nel Bel Paese. Ad aprire ilsarà il confronto tra Trento e Monza alle ore 16.00, mentre alle ore 18.30 ci sarà spazio per lo scontro diretto tra la corazzata umbra e i meneghini.si presenterà con tutti i favori del pronostico, ma la seconda forza della Superlega non dovrà assolutamente sottovalutare, che ai quarti di finale è riuscita a eliminare Piacenza, ...