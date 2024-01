Perugia | altra gara stessa emergenza | Sarà una prova per crescere ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pronte nuove soluzioni, senza paura, con il coraggio di prendersi qualche rischio, come nelle ultime sfide. Un atteggiamento che ha dato risultati e che Alessandro Formisano spera possa premiare anche oggi nella difficile trasferta di Pontedera. "Se si considera la vigilia del campionato, il Pontedera può essere considerato una sorpresa, ma non lo sono per come giocano – spiega l’allenatore biancorosso alla vigilia – Hanno fatto un percorso strepitoso, contano giocatori forti in prestito da società importanti. Anche i nuovi, Peli e Ganz sono forti, Peli, tra l’altro, ci ha già segnato contro con l’Ancona". Formisano non è geloso, però, del mercato altrui. "È vero che ho una lunga lista di giocatori indisponibili ma ho una listapiù lunga di giocatori che hanno avuto esperienze con me in Primavera, crediamo nel loro percorso. Sento la possibilità di ...