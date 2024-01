Perla e Giuseppe a letto insieme | Garibaldi svela cosa è successo nella notte

(Di sabato 27 gennaio 2024)Vatiero hanno dormito nello stessoe il calabrese ha poi rivelato ad alcuni concorrenti della casa del Grande Fratelloavrebbero fatto, quando la diretta è già staccata. Assistendo alle spiegazioni del collaboratore scolastico, molti telespettatori hanno interpretato le sue parole come una stoccata a Mirko Brunetti dopo i battibecchi avuti con lui in puntata. Quale sarà la verità? Grande Fratello:di passone trasi trovavacucina della casa del Grande Fratello 2023a Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Monia La Ferrera. E così l’attore ha ...

L’idea che Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello possa essere finito ‘ vittima ’ di un piano che vede protagoniste le due ex fidanzate di Mirko ... (metropolitanmagazine)

Dopo lo stop per la Supercoppa, Questa sera su canale 5 torna il Grande Fratello . Durante la diretta della 32esima puntata Alfonso Signorini parlerà ... (leggo)

Giuseppe Garibaldi è stato accusa to dal web di riportare informazioni sbagliate tra i gieffini. Ecco il video L'articolo Giuseppe Garibaldi sotto ... (novella2000)

Valanga di critiche per Perla , che suo social ha ricevuto una vera ondata di ‘veleno’ dopo aver trascorso la notte con Giuseppe Garibaldi. Il popolo ... (caffeinamagazine)

Lo chef bistellato del Kresios propone nel centro del capoluogo campano, al quinto piano delle Gallerie d’Italia, un elegante locale che reinterpreta la tradizione napolenata giocando coi numeri della ...Nuova polemica per Giuseppe Garibaldi, che ha suscitato l’indignazione dei social con una battuta infelice rivolta a Perla Vatiero. Non è la prima volta che Garibaldi viene preso di mira sul web per ...Beatrice Luzzi sempre più isolata all'interno della casa: è guerra aperta con tutti, o quasi. Le parole del suo staff.