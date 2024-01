Perez saluta l'Udinese con una sconfitta | il Napoli ha l'accordo | tutti i dettagli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non è riuscito a congedarsi con 3 punti dall', Nehuen, seppur su un campo difficilissimo come quello dell'Atalanta:...

Nehuen Perez, difensore vicinissimo al Napoli, potrebbe aver giocato oggi la sua ultima partita con l'Udinese.Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Come riporta Il Mattino, nonostante il Napoli abbia l'accordo con l'Udinese, Nehuen Perez dovrà attendere prima di vestire la maglia azzurra del Napoli perché prima c'è da definire, in casa dei ...