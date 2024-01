Perché vedere Povere creature

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il film del momento e l’attrice del momento. Entrambi candidati agli Oscar, più altre 9 candidature che piazzano “!” – con Emma Stone che inventa una donna-bambina, all’inizio del film impara a camminare e a parlare a mangiare senza sputare e a stare seduta composta – subito dopo “Oppenheimer”. È un film pazzo che comincia in bianco e nero, poi svolta verso il colore, tratto da un romanzo altrettanto bizzarro di Alasdair Gray. In una Londra vittoriana con i dirigibili, in viaggio su un transatlantico, tra città che come la creatura – Bella Baxter, Baxter è il nome dello scienziato che l’ha congegnata – sono un po’ vere e un po’ “ricomposte” dallo scenografo. Tappa finale a Parigi, dove l’educazione della fanciulla si perfeziona in un bordello. A Willem Dafoe tutto ricucito – poi sapremo che era stato la cavia per gli esperimenti ...