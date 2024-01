Perché vedere Appuntamento a Land' s End

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024)’s End è il punto più a sud-ovest della Cornovaglia, 1400 km dall’estremità a nord-est, in Scozia. Cosa conduca due giovani sposi felici da un estremo all’altro della Gran Bretagna del film non è chiaro. Prendiamolo come McGuffin per consentire all’anziano vedovo, dopo 60 anni di matrimonio, di rifare all’indietro il percorso. In autobus, con la tessera che dopo un po’ non vale più: troppo lontano da casa. Incontra un guidatore inflessibile, che lo fa scendere. Sotto la pioggia e controvento, appena riparato dalle tettoie in plexiglas – siamo in aperta campagna – Timothy Spall molto invecchiato e imbronciato (deve fingersi novantenne, dal passo incerto, ma è nato nel 1957 a Londra) attende l’arrivo dell’autobus. Uno dopo l’altro, qualcuno con le pecore a bordo. O un teppista che insulta la donna mussulmana con il velo. Stringe una valigetta, che a una fermata gli ...