Perché si dice fai i buffi? Il significato della strana espressione del dialetto romanesco

Frasi di uso comune a tavola: alcune – nonostante il dibattito sia sempre acceso – non andrebbero utilizzate. E’ questo il caso della famosa frase: ... (ilcorrieredellacitta)

Prosegue spedita la campagna di demonizzazione del disegno di legge sulle autonomie. Dopo le opposizioni, adesso è il turno dei sindacati, in aperta ... (nicolaporro)

Firenze in subbuglio per proiezione film pro-Putin : o perché dice la verità sul Donbass?

Il film Il testimone è uscito in Russia la scorsa estate e narra della missione in Donbass attraverso una storia fittizia. L'articolo Firenze in ... (lucascialo)