Perché la Giornata della Memoria ricorre il 27 gennaio | storia e significato

Il 27 gennaio 2024 è la Giornata della Memoria , istituita dall’Assemblea generale della Nazioni Unite nel 2005 e celebrata in tutto il mondo per ... (urbanpost)

Il 17 gennaio è da anni considerato la giornata mondiale della pizza , eccellenza culinaria nata in Italia secoli fa, ma anche molto amata in tutto ... (ildifforme)

Il 17 gennaio si celebra, in tutto il mondo, il World Pizza Day, la giornata Internazionale della Pizza . Una data scelta non a caso. Nello stesso ... (amica)

Perché la sauna finlandese dopo l'allenamento ti svolta la giornata

La sauna finlandese è il rito di benessere per eccellenza. In Finlandia non c'è casa o condominio che non disponga della propria sauna, e chi non ce ... (gqitalia)