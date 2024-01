Per il ponte della Motta servono 27 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per il, crollato a maggio sotto i colpi dell’alluvione, c’è un progetto definitivo. Questo quanto emerso dalla riunione di ieri, in Città Metropolitana, che è l’ente proprietariostrada al confine tra Budrio e Molinella dove sorgeva l’infrastruttura sull’Idice. Ieri è stato licenziato il progetto che sarà presentato alla struttura commissariale. Sarà unad arco lungo 180 metri a ricollegare i comuni di Molinella e Budrio nel punto in cui la sp6 Zenzalino scavalca il fiume Idice, in località La. Il nuovosarà costruito nel punto dove già era presente quello crollato a causa dell’alluvione del maggio scorso, e comporterà un investimento complessivo di oltre 27di euro, compresa Iva per oltre 4 ...