Pensioni | gli effetti della nuova Irpef 2024 ad aprile | ecco come cambiano gli importi con i nuovi scaglioni

Le donne percepiscono il 30,45% in meno degli uomini di pensione. Il gap retributivo di genere si fa sentire sonoramente anche negli assegni ... (quifinanza)

Nel 2023, l'Italia ha testimoniato una marcata disparità di genere nelle Pensioni . Le donne hanno percepito in media 950 euro , diminuendo dai 963 ... (orizzontescuola)

Pensioni - ecco il taglio di Meloni : assegni più bassi per i nuovi esodati

Il taglio delle Pensioni inserito dalla manovra targata Giorgia Meloni resta e colpirà lavoratori che, in realtà, non sono più tali ma non sono ... (lanotiziagiornale)