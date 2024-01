Penisola di Sorrento | attivista del Wwf picchiato per le denunce a tutela del paesaggio | arrestato imprenditore edile legato alla camorra

(Di sabato 27 gennaio 2024) Torre Annunziata (Napoli), 27 gennaio 2024 –l’sorrentino, con precedenti per, denunciato più volte da Claudio D’Esposito, il presidente del Wwf Terre del Tirreno.per ladeldelladiper cui l’ambientalista ha subito un violento pestaggio a Sant'Agnello, in provincia di Napoli, il 26 marzo dello scorso anno, oltre a ripetute minacce. Ieri i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un'ordinanza per gli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Langellotto,con una condanna per concorso esterno al clan Esposito, con l’accusa di aver ...

Per l’aggressione dello scorso marzo al presidente del Wwf Terre del Tirreno Claudio D’Esposito è finito ai dimiciliari Salvatore Langellotto, già condannato per concorso esterno al clan Esposito ...Il professor Franco Corcione ha vinto decine e decine di premi per la sua straordinaria carriera. Stamattina, al Circolo dei Forestieri di Sorrento, a conclusione del suo intervento nell’ambito del co ...a tutela dell'ambiente e del paesaggio della penisola sorrentina, che, ad avviso dell'indagato, avrebbero leso gli interessi imprenditoriali nel settore edile" scrive in una nota il procuratore Nunzio ...