Pazienza | “Sorrento squadra in salute | dobbiamo farci trovare pronti”

Contro il Sorrento, lunedì alle 20,45 ...che ha rotto il digiuno a Foggia e ha costretto Pazienza a non dormire, come spesso l'allenatore ha ammesso parlando dei suoi attaccanti. Ma nella logica ...Era quello che volevo. Ho ancora dei dubbi in attacco e a centrocampo». IL PERIODO DI FORMA DEL SORRENTO – «Incontreremo una squadra che può metterci in difficoltà. Hanno calciatori bravi sulle ...autentica sorpresa del Girone C di Serie C Duplice obiettivo nel mirino per l’Avellino che lunedì scenderà in campo alle 20:45 contro il Sorrento al Partenio. Perché se è vero che da un lato la ...