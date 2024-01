Paullo | auto finita nella Muzza | donna di 75 anni intrappolata all’interno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – I vigili del fuoco di Milano sono impegnati, lungo il canalesul territorio di, per il recupero di una vettura con all'interno una persona: si tratterebbe di unadi 75residentezona. L'anziana da ieri mattina non aveva più dato notizie e per questo i parenti si erano rivolti ai carabinieri di San Donato che stamattina, dopo un ulteriore sopralluogo, hanno individuato la macchina ribaltata sul canale. La vettura è quella utilizzata dalla. Come e quando siain acqua è ancora da charire. Sul posto anche il nucleo sommozzatori, SAF fluviale con l'ausilio di unagru. La nebbia di sabato mattina non ha certo facilitato l’arrivo dei soccorritori e l’operazioni di ...