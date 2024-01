Paullo | auto finita nella Muzza | ci sono persone all’interno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo lungo il canalesul territorio di, per il recupero di una vettura con all'interno, probabilmente, alcune. L’mobile ènelle acque del canale per motivi in corso di accertamento. Sul posto anche il nucleo sommozzatori, SAF fluviale con l'ausilio di unagru.