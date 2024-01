Pattinaggio artistico | Zich 6° dopo lo short a Gangwon 2024 L’azzurro in corsa per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Raffaeleè in pienaper ilalle Olimpiadi Invernali Giovanili di. Nelloprogram individuale maschile dil’atleta piemontese, alla prima competizione di rilievoil lungo stop dettato da un infortunio, occupa attualmente la sesta posizione, a soli tre punti dal terzo posto. Il risultato odierno lascia ben sperare, in quanto arrivato con una prova non scevra di sbavature.un buon triplo axel inaugurale infatti l’allievo di Edoardo De Bernardis ha eseguito in modo scomposto la combinazione triplo flip/doppio toeloop, passando poi in rassegna un triplo lutz valutato con un grado di esecuzione negativo. Malgrado le defaillanceha ...