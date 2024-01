Passeggiata insieme a Fido per salvare i prati dal cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una serie di passeggiate "a sostegno del suolo libero e contro Pedemontana". Passeggiate di coppia, padrone e cane. Per tenersi stretto il poco verde rimasto sul territorio. La prima prova tecnica di resistenza attiva congiunta si terrà domani, dalle 14.30 alle 16, al Quagliodromo di Desio, "30mila metri quadrati di suolo libero pratoso ancora fruibili", spiegano i comitati e i gruppi organizzatori. Ancora per quanto di preciso, non si sa, visto che sopra è previsto il tracciato dell’autostrada che smantellerà la struttura. Durante le passeggiate due educatrici cinofile guideranno su come condividere spazi con altri cani e su piccoli giochi olfattivi di ricerca. Domenica 11 febbraio ci sarà il bis, suddiviso in due turni. Sempre valida la possibilità anche di fermarsi per il pranzo. "Non molliamo, stiamo cercando di organizzare altre iniziative per far valere le nostre posizioni – ...