Pasqualini e la maglia di Pelè O' Rey

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lo stesso giorno della scomparsa di Gigi Riva, giustamente osannato da tutta Italia, è scomparso Mauro, funambolica ala, cresciuto nelle giovanili del Bologna FC dove ha esordito in Serie A sotto la guida di Oronzo Pugliese. Voglio tributare un elogio a questo eccellente giocatore, che ho conosciuto. E' rimasto famoso perché durante un' amichevole con il Santos il grande Pelé, colpito dalla sua bravura, gli regalò la propriapoi la donò per un'asta benefica il cui ricavato andò alla sua Crevalcore, dove era nato, colpita dal sisma. Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni Con i suoi baffoni, il capello folto e ben pettinato all'indietro sembrava un messicano dei film western, ma Mauro, ala del Bologna calcio dal 1968 al 1972, era bolognesissimo. Se ne è andato a 76 ...

