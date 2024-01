PARLAMENTARI PD DAL PREFETTO

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Idel Pd Walter Verini e Anna Ascani, con il segretario di Terni Pierluigi Spinelli, hanno incontrato ilGiovanni Bruno per rappresentargli quella che hanno definito "una gravissima emergenza democratica" legata a quanto detto in Consiglio comunale dal sindaco Bandecchi sui rapporti uomo-donna e alle tensioni che lunedì hanno portato le minoranze ad abbandonare la seduta. "Al di là dei giudizi sulle singole frasi – ha detto Verini –, c’è un tema: questi comportamenti di violenza verbale, intimidazione, aggressione ai consiglieri comunali impediscono all’organo eletto dal popolo di funzionare. Perché i consiglieri si trovano costretti a uscire dall’aula, sono intimiditi ed evitano di reagire di fronte a tanta violenza. Abbiamo chiesto aldi valutare questa lesione della democrazia, non lo scioglimento del ...