Paris Saint Germain-Stade Brestois domenica 28 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Prima contro terza nel gran finale della giornata transalpina

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si chiude il diciannovesimo turno di Ligue1 ed è una sfida tra lae laforza del torneo con ildi Luis Enrique ad affrontare lodi Roy. Non è stata proprio una passeggiata per entrambe in coppa di Francia, nonostante due vittorie esterne che hanno dato l’accesso agli ottavi dicompetizione. Ad Orleans i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il talento portoghese Rafael Leao del Milan al centro delle attenzioni del Paris Saint-Germain per rinforzare l’attacco. Il calciomercato estivo si accende con il Paris Saint-Germain (PSG) che mette ...Per Moise Kean si tratterà della terza avventura lontano dall’Italia: negli anni passati ha giocato in Premier League con l’Everton e il Ligue 1 con il Paris Saint-Germain. La Juventus, reduce dal ...Il Paris Saint Germain punta Rafael Leao per giugno: il club francese sta già lavorando al mercato estivo e ha messo in cima alla propria lista l'attaccante portoghese del Milan, autore fin qui di una ...