Pari opportunità Due testimoni per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Insegnante non si taglia i capelli, per anni, e poi li dona per parrucche destinate a malati di cancro. Giovane disabile diventa allenatore per insegnare lo sport a chi, come lui, deve combattere con menomazioni. Sono i due relatori d’eccezione, in arrivo a Codogno domani, per il progetto “On Life: connessi alla vita”, promosso dalla commissionee possibile mediante il contributo del Bando “” della Fondazione Comunitaria e grazie alla collaborazione di Agesci Codogno, Commissionee Oratorio San Luigi. L’incontro, rivolto agli adolescenti, si terrà dalle 18.30 alle 20 all’oratorio San Luigi e seguirà un aperitivo. La docente Claudia Stefanetti, dal 2012, non si è più voluta tagliare i capelli e solo nel marzo 2023, l’ha fatto, ma per contribuire alla ...