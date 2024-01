Parete | ladro arrestato dalla polizia durante furto in salone bellezza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 gennaio 2024). Ladi Stato di Caserta haun giovane di 24 anni, di origine rumena, ritenuto responsabile di tentato. La Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa è intervenuta per una segnalazione di unin atto in un esercizio commerciale. Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una persona che, coperta da alcune scatole in cartone posizionate in modo da nascondere la sua presenza e agevolata dal buio delle ore notturne, stava scassinando la porta di ingresso di un negozio di parrucchiere. L’uomo ha cercato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato. In suo possesso sono stati trovati strumenti atti allo scasso, che sono stati sequestrati. Dopo le formalità, è stato dichiarato in arresto e, all’esito del giudizio “direttissimo”, ...