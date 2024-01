Paolo Bonolis vuole lasciare la tv | contratto in scadenza con Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha espresso il desiderio di prendersi una pausa dalla televisione. In un'intervista concessa a La Stampa, il conduttore di Avanti un Altro! e Ciao Darwin ha sottolineato la sua stanchezza e la necessità di nuovi stimoli per evitare la routine che affatica. Ha ammesso di aver considerato l'idea diil piccolo schermo già qualche anno fa, ma ha proseguito per non compromettere il lavoro e non creare problemi a molte persone coinvolte nelle sue trasmissioni. Ora, con il suoina giugno 2024,riflette sulla sua futura direzione professionale.la tv per nuovi stimoli: le sue dichiarazioni...