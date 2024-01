Paolo Bonolis torna in Rai e difende Pino Insegno | “Gli hanno fatto una cosa spregevole”

(Di sabato 27 gennaio 2024), che ieri ha stracciato la concorrenza degli altri programmi con il boom di ascolti di Ciao Darwin, a La Stampa dice la sua sul caso, il conduttore Rai osteggiato dai soliti giornali perché vicino a Giorgia Meloni e alla destra. La giornalista Francesca D’Angelo, in occasione del ritorno diin una trasmissione Rai, parte con la domanda provocatoria: Che ne pensa di TeleMeloni?risponde con un emblematico, ma niente afsibillino: «Oggi tira un vento, domani un altro…». Insomma, se oggi si parla di TeleMeloni, ieri si poteva parlare di TeleRenzi, ancora prima di TeleD’Alema o TeleProdi. Ma non si ha memoria di titoli simili. LEGGI ANCHE "Colpetto" di luna: Virginia Raffaele chiude col flop. La bufala della censura non ...

Paolo Bonolis ha annunciato la sua intenzione di lasciare la Tv. In verità non sembra essere un addio definitivo ma una sorta di pausa per trovare ... (gossipnews.tv)

Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset il prossimo giugno. Il conduttore di "Ciao Darwin" e "Avanti un altro" è in scadenza di contratto. «Ho bisogno di nuovi stimoli», dice Bonolis a La Stampa. E ...Paolo Bonolis è stanco delle telecamere. Lo ammette senza remore in un'intervista a La Stampa, dove fa sapere che a giugno - quando scadrà il suo contratto con Mediaset - potrebbe fermarsi: "A giugno ...La direttrice d’orchestra di Pesaro 2024 Francesca Perrotta si è molto risentita con Paolo Bonolis, presentato della serata, per alcune frasi da lui pronunciate a a lei poco gradite. In particolare ha ...