Paolo Bonolis | “A giugno scade il contratto con Mediaset | fosse per me avrei lasciato già da due anni Sanremo 2025? Ecco come lo farei”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)è pronto a prendersi una pausa dalla tv. Dopodi trasmissioni che hanno strappato non poche risate agli italiani, il conduttore ha annunciato uno stop dal lavoro. Ilconscadrà a2024 e, secondo quanto raccontato dain un’intervista concessa a La Stampa, non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo. Alla base della volontà dello showman di sospendere l’attività ci sarebbe una forte stanchezza che, specialmente nell’ultimo periodo, lo starebbe ‘travolgendo’. Inoltre, un’ulteriore esigenza di, è quella di aprirsi a nuovi format innovativi. “Ho bisogno di nuovi stimoli – ha esordito-. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. ...