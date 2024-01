Paolo Bonolis | «A giugno scade il contratto con Mediaset e la voglia di continuare Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro | ho bisogno di nuovi stimoli»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 27 gennaio 2024)Il prossimoscadrà ildi. Il rinnovo, però, non è affatto scontato, anzi: il conduttore, attualmente in onda con Ciao Darwin eun, manifesta l’intenzione di volersi fermare e prendere una pausa dal piccolo schermo, sostenendo che “ascadono un sacco di cose: pure il desiderio dia fare tv“. “Fosse stato per me avrei già lasciato da dueandatosolo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adessoveramente stanco“ dichiara a La Stampa, ...