Panda giganti testimoni dell’amicizia tra Cina e Francia

La popolazione di panda giganti in natura in Cina conta attualmente circa 1.900 esemplari, in aumento rispetto ai circa 1.100 degli anni Ottanta, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per le ...Pechino, 25 gen - (Xinhua) - La popolazione di panda giganti in natura in Cina conta attualmente circa 1.900 esemplari, in aumento rispetto ai circa 1.100 ...Le montagne e gli altopiani dell’Asia sono ambienti estremi, caratterizzati da temperature rigide e da una scarsa presenza di acqua. Tuttavia, queste zone sono abitate da numerose specie animali ...