Panatta sicuro | “Sinner è più forte di Djokovic | gli ha messo i demoni in testa Vincerà tanti Slam”

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Jannikormai è piùdi Novak”. Parole e musica di Adrianoche, nel corso del podcast “La telefonata” a cura di Tennis Italiano, ha analizzato quanto avvenuto nella semifinale degli Australian Open 2024 con l’azzurro che ha schiantato il numero 1 del mondo in 4 set (61 62 67 63) in poco più di 3 ore di gioco. L’ultimo italiano vincitore di un torneo dello(Roland Garros 1976) inizia il suo racconto dall’attesa del match della Rod Laver Arena e da come si è poi sviluppato l’incontro: “Ero teso, tanto che mi sono svegliato alle ore 4:00. Alle ore 4.30 è poi iniziato tutto e non c’è stato match. Lo stava massacrando. Dopo i primi 2 parziali facili pensavano sinceramente che finisse in 3 set. Mi sono rilassato un po’, poi però ho visto che il terzo set lo aveva perso al ...