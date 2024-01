Palmeri | ”Osimhen? Ecco chi davvero può prenderlo…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Palmieri: ”Verrebbe da dire che la la prossima squadra disarà una tra United, Liverpool, Chelsea e Arsenal, e se la clausola sembra alta, al Napoli andrebbero bene anche 110 milioni” Tancredi, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato anche della cessione diin estate. Questo quanto scritto dal giornlista: Palmieri: ”Con molta schiettezza, ma anche intelligenza De Laurentiis ha ammesso chein estate andrà via” “Con molta schiettezza, ma anche intelligenza vista l’ultima improvvida intervista di, ha ammesso De Laurentiis chein estate andrà via. Fatto salvo che certificarlo già adesso mette in dubbio il rendimento dei prossimi mesi, e inficia anche un poco la forza di vendita qualora non si presenti nessuno con la clausola ...