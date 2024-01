Pallavolo Serie C Femminile e Maschile Empoli al Pala Aramini Sarà un match delicato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Fine settimana a scartamento ridotto per lalocale, che non vedrà scendere in campo inB1la Montesport Montespertoli, a riposo fino al 10 febbraio dopo la chiusura del girone di andata, e in C regionale Asp Montelupo e Cip-Ghizzani Castelfiorentino. Le prime, infatti, hanno già recuperato il 21 dicembre (battendo Le Signe) la 3ª giornata non disputata il 4 novembre per l’alluvione, mentre le valdelsane in tale turno riposano. Sempre nello stesso girone B diC, invece, laFucecchio ospiterà stasera alle 21 il fanalino di coda Tema Project Calenzano. L’incontro, valevole appunto come recupero della terza giornata, chiuderà il girone di andata. Le bianconere sono seste con 12 punti e appaiono quindi nettamente favorite dal pronostico, visto che Calelzano ne ha fin ...